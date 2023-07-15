В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за смерчей

До конца суток 15 июля на участке от микрорайона Магри до населённого пункта Весёлое Адлерского района ожидаются смерчи, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений в городе Сочи. В период с 15 часов 15 июля и до конца суток 15 июля 2023 года на участке Магри – Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении ведомства.

В связи с непогодой в Сочи были мобилизованы силы городских и коммунальных служб. Местных жителей и приезжих призывают воздержаться от нахождения у воды.