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15 июля, 15:38

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за смерчей

До конца суток 15 июля на участке от микрорайона Магри до населённого пункта Весёлое Адлерского района ожидаются смерчи, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений в городе Сочи. В период с 15 часов 15 июля и до конца суток 15 июля 2023 года на участке Магри – Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении ведомства.

В связи с непогодой в Сочи были мобилизованы силы городских и коммунальных служб. Местных жителей и приезжих призывают воздержаться от нахождения у воды.

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Ранее перепуганные очевидцы сняли, как мощные потоки воды смыли пешеходный мост на Кубани. Из-за ливней в Туапсинском районе из берегов вышли реки Нечепсухо и Псебе.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Ирина Фальке
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