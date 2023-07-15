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Опубликовано 15 июля 2023, 16:32
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Удары из РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ под Артёмовском показали на видео

Народная Милиция ДНР показала видео работы РСЗО "Ураган" по ВСУ под Артёмовском

Народная Милиция Донецкой Народной Республики опубликовала видео ударов по позициям Украинской армии на Артёмовском направлении из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган". На кадрах — работа артиллерии Восточного военного округа ВС РФ.

Работа РСЗО "Ураган" на Артёмовском направлении. Видео © telegram / Народная Милиция ДНР

Российские военные уничтожают бронированные цели ВСУ и пехоту противника под Артёмовском (Бахмутом). Оперативно пресекаются все попытки наступления украинских военных, ВС РФ не оставляют им шансов на успех.

Названы страны, из которых больше всего наёмников в рядах ВСУ в Запорожье
Названы страны, из которых больше всего наёмников в рядах ВСУ в Запорожье

Ранее сегодня бойцы ВС РФ рассказали журналистам о том, что на Угледарском направлении больше не видно иностранной техники, которой раньше было очень много. Военные считают это признаком того, что противник "выдыхается".

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telegram / Народная Милиция ДНР

Юрий Лысенко
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