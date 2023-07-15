Удары из РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ под Артёмовском показали на видео

Российские военные уничтожают бронированные цели ВСУ и пехоту противника под Артёмовском (Бахмутом). Оперативно пресекаются все попытки наступления украинских военных, ВС РФ не оставляют им шансов на успех.

Названы страны, из которых больше всего наёмников в рядах ВСУ в Запорожье

Названы страны, из которых больше всего наёмников в рядах ВСУ в Запорожье

Ранее сегодня бойцы ВС РФ рассказали журналистам о том, что на Угледарском направлении больше не видно иностранной техники, которой раньше было очень много. Военные считают это признаком того, что противник "выдыхается".