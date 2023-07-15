Россиянам перестали выдавать ВНЖ в Стамбуле

Власти Турции приостановили предоставление видов на жительство (ВНЖ) иностранным гражданам, в том числе россиянам, во всех районах Стамбула в связи с растущей миграцией. Однако из общего правила есть незначительные исключения, пишет издание Milliyet.

Там напомнили, что ещё в октябре 2022 года некоторые районы Стамбула и других популярных среди иностранцев городов стали закрывать для получения первичного ВНЖ. Связали это с тем, что доля приезжих среди жителей здесь превысила 20 процентов. Что касается Стамбула, изначально речь шла о десяти районах, но позже правило расширили на весь город. Продолжать выдавать ВНЖ обещают приехавшим с целью обучения, лечения или международной торговли. По неофициальным данным, сейчас во всей Турции проживает более семи миллионов иностранцев.