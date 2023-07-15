Россиянам перестали выдавать ВНЖ в Стамбуле
В Стамбуле приостановили выдачу ВНЖ для иностранцев из-за растущей миграции
Власти Турции приостановили предоставление видов на жительство (ВНЖ) иностранным гражданам, в том числе россиянам, во всех районах Стамбула в связи с растущей миграцией. Однако из общего правила есть незначительные исключения, пишет издание Milliyet.
"Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживает более одного миллиона 294 тысяч иностранных граждан, приостановлена, за исключением случаев необходимости", — уточняет издание.
Там напомнили, что ещё в октябре 2022 года некоторые районы Стамбула и других популярных среди иностранцев городов стали закрывать для получения первичного ВНЖ. Связали это с тем, что доля приезжих среди жителей здесь превысила 20 процентов. Что касается Стамбула, изначально речь шла о десяти районах, но позже правило расширили на весь город. Продолжать выдавать ВНЖ обещают приехавшим с целью обучения, лечения или международной торговли. По неофициальным данным, сейчас во всей Турции проживает более семи миллионов иностранцев.
Ранее эксперт Общественной палаты РФ по туризму, председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев предложил россиянам альтернативу "дорогущей Турции".
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