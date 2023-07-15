"Завидуйте и дохните": Секретаря СНБО Украины подвергли жёсткой критике из-за шикующей внучки

Реклама музыкального клипа на песню "Кайф" 16-летней внучки секретаря СНБО Украины Алексея Данилова показали на огромных экранах торгово-развлекательного центра Gulliver в Киеве.

Внучка секретаря СНБО Украины Алексея Данилова Маша похвасталась трансляцией своего клипа на экранах ТРЦ в Киеве. Видео © Instagram (запрещён в РФ) / Masha Danilova

Внучка украинского чиновника с гордостью опубликовала в Instagram* видео, где танцует на фоне ТРЦ под свой трек. Стоит отметить, что такая реклама стоит немалых денег. Сама начинающая певица, рассказывая ранее о клипе, подчёркивала, что "жизнь нужно проживать с кайфом и главный смысл жизни — кайфовать от неё".

По информации издания "Политика страны", Маша часто катается за границу и коллекционирует люксовые сумки. А экс-депутат Верховной рады Илья Кива напомнил, что простым украинцам остаётся только завидовать шикующим отпрыскам секретаря СНБО.

"Завидуйте и дохните, ваше место — точно не на экранах торговых центров, ваше место и место ваших детей — на кладбищах", — расшифровал для соотечественников бывший нардеп послание Данилова в своём телеграм-канале.

Ранее Лайф сообщал, что Киев из-за нехватки денег отменил выплаты некоторым пенсионерам. В Минсоцполитики Украины считают доплаты "лишними, тем более сейчас, при дефиците бюджета".