Мишель подвёл итоги "откровенных и содержательных" переговоров Пашиняна и Алиева
Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Фото © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ
Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которую организовал глава Евросовета Шарль Мишель в рамках попыток дипломатического урегулирования конфликта между государствами, закончилась безрезультатно. Об этом рассказал председатель Европейского совета на пресс-конференции по итогам переговоров, которые назвал откровенными и содержательными.
Мишель обсуждал с лидерами Азербайджана и Армении обоюдное признание суверенитета и территориальной целостности, разблокировку Лачинского коридора, соблюдение прав и безопасности армян в Нагорном Карабахе, контроль за гуманитарной ситуацией, взаимное освобождение военнопленных. Однако о принятии каких-либо решений по итогам этих бесед глава Евросовета не сообщил.
"Реальный прогресс зависит от следующих шагов в ближайшем будущем. Насилие и жёсткая риторика должны быть прекращены", — заявил Мишель.
Председатель Евросовета добавил, что планирует организовать следующую встречу в Брюсселе осенью. Также он собирается встретиться с главами Франции и Германии в рамках следующего саммита Европейского политического сообщества, который пройдёт в Гранаде.
Ранее сегодня Мария Захарова выразила озабоченность из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха, развитие которой в последнее время происходит по негативному сценарию. Как отметила официальный представитель МИД РФ, срочное заключение мирного договора между Баку и Ереваном является политической необходимостью в сложившихся для двух государств обстоятельствах.