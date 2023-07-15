Регион

Уведомления отключены

15 июля, 17:52

Мишель подвёл итоги "откровенных и содержательных" переговоров Пашиняна и Алиева

<p>Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Фото © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ</p>

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Фото © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которую организовал глава Евросовета Шарль Мишель в рамках попыток дипломатического урегулирования конфликта между государствами, закончилась безрезультатно. Об этом рассказал председатель Европейского совета на пресс-конференции по итогам переговоров, которые назвал откровенными и содержательными.

Мишель обсуждал с лидерами Азербайджана и Армении обоюдное признание суверенитета и территориальной целостности, разблокировку Лачинского коридора, соблюдение прав и безопасности армян в Нагорном Карабахе, контроль за гуманитарной ситуацией, взаимное освобождение военнопленных. Однако о принятии каких-либо решений по итогам этих бесед глава Евросовета не сообщил.

"Реальный прогресс зависит от следующих шагов в ближайшем будущем. Насилие и жёсткая риторика должны быть прекращены", заявил Мишель.

Председатель Евросовета добавил, что планирует организовать следующую встречу в Брюсселе осенью. Также он собирается встретиться с главами Франции и Германии в рамках следующего саммита Европейского политического сообщества, который пройдёт в Гранаде.

Минобороны РФ сообщило о стрельбе в двух районах Нагорного Карабаха

Минобороны РФ сообщило о стрельбе в двух районах Нагорного Карабаха

Ранее сегодня Мария Захарова выразила озабоченность из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха, развитие которой в последнее время происходит по негативному сценарию. Как отметила официальный представитель МИД РФ, срочное заключение мирного договора между Баку и Ереваном является политической необходимостью в сложившихся для двух государств обстоятельствах.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Шарль Мишель
  • Ильхам Алиев
  • Никол Пашинян
  • Азербайджан
  • Армения
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров