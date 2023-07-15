Мишель подвёл итоги "откровенных и содержательных" переговоров Пашиняна и Алиева

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которую организовал глава Евросовета Шарль Мишель в рамках попыток дипломатического урегулирования конфликта между государствами, закончилась безрезультатно. Об этом рассказал председатель Европейского совета на пресс-конференции по итогам переговоров, которые назвал откровенными и содержательными.

Мишель обсуждал с лидерами Азербайджана и Армении обоюдное признание суверенитета и территориальной целостности, разблокировку Лачинского коридора, соблюдение прав и безопасности армян в Нагорном Карабахе, контроль за гуманитарной ситуацией, взаимное освобождение военнопленных. Однако о принятии каких-либо решений по итогам этих бесед глава Евросовета не сообщил.

"Реальный прогресс зависит от следующих шагов в ближайшем будущем. Насилие и жёсткая риторика должны быть прекращены", — заявил Мишель.

Председатель Евросовета добавил, что планирует организовать следующую встречу в Брюсселе осенью. Также он собирается встретиться с главами Франции и Германии в рамках следующего саммита Европейского политического сообщества, который пройдёт в Гранаде.