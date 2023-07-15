В Нижнем Новгороде подвели итоги V Всероссийского форума "Дигория"

В Нижнем Новгороде подвели итоги работы V Всероссийского форума "Дигория". Об этом сообщили в официальном сообществе платформы соцсети "ВКонтакте".

В последний день форума состоялась презентация проектов участников по профильным направлениям, вручение III национальной премии "Дигория" и награждение победителей конкурса "Росмолодёжь.Гранты". В течение всей недели участники со своими наставниками разрабатывали проекты в рамках пяти профильных направлений: "Молодёжь и страна", "Социально-политическая экспертиза", "Образование и просвещение", "Медиа и коммуникации" и "Политические технологии". Докладчики выступили с презентацией и сразу получили обратную связь от экспертов.

Всероссийский форум "Дигория" в Нижнем Новгороде. Фото © Предоставлено Лайфу

Одним из приглашённых экспертов стал первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

"Успешность и конкурентоспособность страны определяются масштабом мечты. Вопрос лишь в том, о чём будет мечтать будущее поколение. И участникам "Дигории" я хочу пожелать прежде всего смелости мечты", — отметил Сергей Кириенко, обращаясь к участникам форума.

После презентации проектов состоялось торжественное вручение III национальной премии "Дигория". Экспертный совет выбрал девять лучших специалистов в области общественно-политических наук.

Всероссийский форум "Дигория" в Нижнем Новгороде. Фото © Предоставлено Лайфу

В номинации "Политические исследования" были награждены: лауреат I степени Владислав Фёдоров, лауреат II степени Мария Ильичёва, лауреат III степени Сергей Ушкин.

В номинации "Политические коммуникации" были награждены: лауреат I степени Артемий Атаманенко, лауреат II степени Александр Пугачёв, лауреат III степени Полина Казанцева.

В номинации "Политические технологии" были награждены: лауреат II степени Екатерина Голубенко, лауреат III степени Анастасия Павлюченкова, лауреат III степени Ксения Видная.

Каждый получит специальные программы трудоустройства, членство в экспертном клубе "Дигория", закрытые образовательные программы, а также возможность общения с наставниками из числа ведущих экспертов общественно-политической сферы.

Далее состоялось награждение победителей конкурса "Росмолодёжь.Гранты".

Победителями стали: Динара Тулегенова — проект "Молодёжная исследовательская мастерская", Мария Самоделкина — проект "Волонтёрский центр поддержки участников СВО и их семей", Екатерина Набатникова — проект "Стресс-СТОП: повышение уровня стрессоустойчивости молодых сотрудников УИК и ТИК", Игорь Распопов — образовательный проект "Журналистик", Галина Райченко — проект "Образовательная лаборатория родительства "Моё чудо".

Победители получат финансовую поддержку для реализации своих идей на общую сумму свыше трёх миллионов рублей.

Всероссийский форум "Дигория" — это площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-гуманитарных наук и практиков общественно-политической сферы. В рамках форума проходят мастер-классы от политических и общественных деятелей, лекции профессоров ведущих вузов России, а также награждение победителей национальной премии "Дигория".

III национальная премия "Дигория" учреждена Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Ее цель — выявить лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере.