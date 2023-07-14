"Изолировать невозможно": Политолог назвал важнейший тезис Путина на Форуме будущих технологий

Главным результатом прошедшего Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" стало чёткое декларирование готовности государства брать на себя роль ключевого драйвера российского научно-технологического развития. А важнейшим тезисом президента Владимира Путина, который накануне выступил на Форуме, стал тезис о невозможности изоляции российской науки. Об этом заявил доцент факультета политологии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ "Движение первых", кандидат политических наук, член совета фонда "Атом" Арсений Майоров.

"Очевиден тот факт, что у России сегодня накоплен значительный научный потенциал. Это создаёт мощный задел для успешного вхождения России в новую эпоху развития технологического суверенитета. Кроме того, стало очевидным, что пространство государственной поддержки научной работы будет планомерно расширяться: так, было объявлено о запуске национального проекта, связанного с "большими данными", — отметил собеседник Лайфа.

По его словам, новые крупные инвестиции со стороны государства являются, с одной стороны, строгой необходимостью современности, с другой — своевременным решением руководства страны, которое поднимает российскую науку на качественно новый уровень, а научному сообществу даёт хорошую мотивацию для развития и уверенность в своём профессиональном будущем.

Майоров считает, что Путин на форуме выступил гарантом того, что наука будет крайне востребована в долгосрочной перспективе. Политолог также отметил важнейший тезис главы государства — российскую науку изолировать невозможно.