"Изолировать невозможно": Политолог назвал важнейший тезис Путина на Форуме будущих технологий
Политолог Майоров: Государство подтвердило готовность брать на себя роль драйвера российской науки
Владимир Путин на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Фото © LIFE / Павел Баранов
Главным результатом прошедшего Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" стало чёткое декларирование готовности государства брать на себя роль ключевого драйвера российского научно-технологического развития. А важнейшим тезисом президента Владимира Путина, который накануне выступил на Форуме, стал тезис о невозможности изоляции российской науки. Об этом заявил доцент факультета политологии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ "Движение первых", кандидат политических наук, член совета фонда "Атом" Арсений Майоров.
"Очевиден тот факт, что у России сегодня накоплен значительный научный потенциал. Это создаёт мощный задел для успешного вхождения России в новую эпоху развития технологического суверенитета. Кроме того, стало очевидным, что пространство государственной поддержки научной работы будет планомерно расширяться: так, было объявлено о запуске национального проекта, связанного с "большими данными", — отметил собеседник Лайфа.
По его словам, новые крупные инвестиции со стороны государства являются, с одной стороны, строгой необходимостью современности, с другой — своевременным решением руководства страны, которое поднимает российскую науку на качественно новый уровень, а научному сообществу даёт хорошую мотивацию для развития и уверенность в своём профессиональном будущем.
Майоров считает, что Путин на форуме выступил гарантом того, что наука будет крайне востребована в долгосрочной перспективе. Политолог также отметил важнейший тезис главы государства — российскую науку изолировать невозможно.
"Я полностью с этим согласен, и меня радует то, что в российском публичном дискурсе в принципе не фигурируют идеи о создании некоего обособленного национального научного пространства. Знание является ценностью, которая всегда объединяла различные народы и цивилизации, а наука оставалась каналом коммуникации даже в периоды открытого противостояния стран. Там, где политическая и экономическая глобализация потерпела фиаско, многосторонний научный диалог может выступить объединяющим началом для России, стран Востока и Запада", — подчеркнул эксперт.
Напомним, накануне Владимир Путин выступил на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Он заверил, что Россия будет идти только вперёд, призвал оперативно запустить обновлённую программу мегагрантов для учёных, поручил до сентября утвердить нацпроект по беспилотникам и предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных. Президент также подчеркнул, что ранее Россия покупала технологии за рубежом, как будто в супермаркете, но сейчас сделала выводы и сегодня правительство, государственные и частные компании сделали немало для изменения ситуации.