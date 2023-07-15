"Не ищи, пока": Молодая любовница сбежала от 54-летнего москвича, прихватив 2,5 млн

От 54-летнего москвича ушла, не прощаясь, молодая возлюбленная. А вместе с любимой исчезли два с половиной миллиона рублей. Детали печальной повести описывает SHOT.

По информации телеграм-канала, загадочное исчезновение случилось недалеко от проспекта Вернадского. Возвратившись домой, мужчина увидел записку от 30-летней подруги: "Прости. Прощай. Я денег не крала. Не ищи, пока". Обворованный москвич с разбитым сердцем тут же пошёл в полицию. По словам "печального Ромео", последние три недели его девушка злоупотребляла алкоголем.