Минобороны Британии за год подготовило 18 тысяч украинских военных

Британскую программу военной подготовки, начавшуюся летом 2022 года, окончили уже 18 тысяч украинских бойцов. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Минобороны Великобритании.

"Запущенный 26 июня 2022 года проект Op Interflex учит украинцев выживать и быть смертоносными в бою", — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба министерства также показала кадры подготовки ВСУ. На видео военных обучают тактике ведения боевых действий как в открытом, так и в ограниченном пространстве.