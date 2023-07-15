Регион

Уведомления отключены

15 июля, 18:55

Минобороны Британии за год подготовило 18 тысяч украинских военных

Британскую программу военной подготовки, начавшуюся летом 2022 года, окончили уже 18 тысяч украинских бойцов. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Минобороны Великобритании.

"Запущенный 26 июня 2022 года проект Op Interflex учит украинцев выживать и быть смертоносными в бою", — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба министерства также показала кадры подготовки ВСУ. На видео военных обучают тактике ведения боевых действий как в открытом, так и в ограниченном пространстве.

Британский министр обороны планирует уйти с должности в этом году

Британский министр обороны планирует уйти с должности в этом году

Ранее Великобритания пообещала поставить Киеву новые боевые машины и тысячи снарядов для танков Challenger 2. Ещё 50 млн фунтов Соединённое Королевство выделит Украине на ремонт ранее поставленной техники.

Обложка ©

Twitter / British Defence Ministry

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВСУ
  • Великобритания
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров