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Опубликовано 15 июля 2023, 18:55

Минобороны Британии за год подготовило 18 тысяч украинских военных

Британскую программу военной подготовки, начавшуюся летом 2022 года, окончили уже 18 тысяч украинских бойцов. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Минобороны Великобритании.

"Запущенный 26 июня 2022 года проект Op Interflex учит украинцев выживать и быть смертоносными в бою", — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба министерства также показала кадры подготовки ВСУ. На видео военных обучают тактике ведения боевых действий как в открытом, так и в ограниченном пространстве.

Британский министр обороны планирует уйти с должности в этом году
Британский министр обороны планирует уйти с должности в этом году

Ранее Великобритания пообещала поставить Киеву новые боевые машины и тысячи снарядов для танков Challenger 2. Ещё 50 млн фунтов Соединённое Королевство выделит Украине на ремонт ранее поставленной техники.

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Twitter / British Defence Ministry

Ирина Фальке
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