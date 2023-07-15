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15 июля, 19:03

Офис Зеленского собрался завлечь Бразилию на "саммит мира"

Замглавы офиса Зеленского заявил, что Бразилия будет привлечена к "саммиту мира"

Заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил, что Бразилию привлекут к организации "саммита мира". Вместе с тем он обратил внимание на непростой характер главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

"Если вы спрашиваете про Бразилию, да, непросто. Президент Лула такой человек... непростой. Бразилия будет привлечена к проведению саммита формулы мира. Бразилия готова говорить по этой формуле мира", высказался Жовква в эфире национального телемарафона.

По его заверениям, от Бразилии уже поступали некоторые предложения, но Киев ответил ей, что мир в Незалежной должен быть на украинских условиях. Он также говорит, что разговор между Луисом да Силвой и Зеленским уже состоялся, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак наладил тесный контакт с помощником бразильского лидера Селсу Аморимом во время посещения последним Киева.

В МИД призвали "ответственные" страны проигнорировать украинский "саммит мира"

В МИД призвали "ответственные" страны проигнорировать украинский "саммит мира"

Напомним, в июне президент Бразилии Луис да Силва высказался о невозможности разрешения конфликта на Украине с применением исключительно силы. Политик считает, что эту ситуацию нужно решать дипломатическими методами.

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Wikipedia / Håkan Henriksson

Юрий Лысенко
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