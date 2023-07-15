Офис Зеленского собрался завлечь Бразилию на "саммит мира"

Заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил, что Бразилию привлекут к организации "саммита мира". Вместе с тем он обратил внимание на непростой характер главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

"Если вы спрашиваете про Бразилию, да, непросто. Президент Лула такой человек... непростой. Бразилия будет привлечена к проведению саммита формулы мира. Бразилия готова говорить по этой формуле мира", — высказался Жовква в эфире национального телемарафона.

По его заверениям, от Бразилии уже поступали некоторые предложения, но Киев ответил ей, что мир в Незалежной должен быть на украинских условиях. Он также говорит, что разговор между Луисом да Силвой и Зеленским уже состоялся, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак наладил тесный контакт с помощником бразильского лидера Селсу Аморимом во время посещения последним Киева.