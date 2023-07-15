Момент прилёта снаряда ВСУ по городу Алёшки Херсонской области попал на видео

Момент прилёта украинской ракеты по городу Алёшки Херсонской области попал на видео двух проезжавших автомобилистов. Удар пришёлся всего в нескольких десятках метров от их машины.

Момент прилёта ракеты ВСУ в Алёшках. Видео © t.me / crimea24chat

В радиус удара попал белый автомобиль. Когда именно всё произошло, неизвестно. Количество пострадавших уточняется.