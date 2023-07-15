ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июля 2023, 19:25
9371

Момент прилёта снаряда ВСУ по городу Алёшки Херсонской области попал на видео

Момент прилёта украинской ракеты по городу Алёшки Херсонской области попал на видео двух проезжавших автомобилистов. Удар пришёлся всего в нескольких десятках метров от их машины.

Момент прилёта ракеты ВСУ в Алёшках. Видео © t.me / crimea24chat

В радиус удара попал белый автомобиль. Когда именно всё произошло, неизвестно. Количество пострадавших уточняется.

СК: Два человека погибли в Алёшках Херсонской области при обстреле ВСУ
СК: Два человека погибли в Алёшках Херсонской области при обстреле ВСУ

За день до этого ВСУ обстреляли город Алёшки Херсонской области зажигательными боеприпасами неустановленного образца. Жители города повсюду находят элементы таких снарядов, они имеют форму многогранника.

BannerImage

t.me / crimea24chat

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar