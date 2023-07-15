Момент прилёта снаряда ВСУ по городу Алёшки Херсонской области попал на видео
Момент прилёта украинской ракеты по городу Алёшки Херсонской области попал на видео двух проезжавших автомобилистов. Удар пришёлся всего в нескольких десятках метров от их машины.
Момент прилёта ракеты ВСУ в Алёшках. Видео © t.me / crimea24chat
В радиус удара попал белый автомобиль. Когда именно всё произошло, неизвестно. Количество пострадавших уточняется.
За день до этого ВСУ обстреляли город Алёшки Херсонской области зажигательными боеприпасами неустановленного образца. Жители города повсюду находят элементы таких снарядов, они имеют форму многогранника.
t.me / crimea24chat