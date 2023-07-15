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15 июля, 19:54

Путин поздравил участников завершившегося у стен Кремля ралли "Шёлковый путь"

<p>Участник ралли "Шёлковый путь" на финише у стен Кремля. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/silkwayrally/695" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Silk Way Rally</a></p>

Участник ралли "Шёлковый путь" на финише у стен Кремля. Обложка © t.me / Silk Way Rally

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного ралли "Шёлковый путь – 2023", которое завершилось у стен Кремля. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте главы государства.

"Отмечу, что эти соревнования прочно вошли в календарь престижных международных автогонок. Они объединяют известные команды, именитых пилотов и начинающих профессионалов из разных стран, способствуют продвижению и популяризации автомобильного спорта", подчеркнул президент.

Путин добавил, что финал ралли под кремлёвскими стенами — красочное и яркое событие. Он поблагодарил организаторов гонки и поздравил победителей заезда, а также всех участников, за плечами которых остался сложный маршрут по территории 13 регионов страны. Каждый гонщик проявил себя достойно в напряжённой, упорной и честной борьбе, подытожил президент.

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А ранее Владимир Путин заявил, что Москва стала одним из лучших мировых мегаполисов. Это произошло на первом форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который прошёл 13 июля.

Юрий Лысенко
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