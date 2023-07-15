Путин поздравил участников завершившегося у стен Кремля ралли "Шёлковый путь"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного ралли "Шёлковый путь – 2023", которое завершилось у стен Кремля. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте главы государства.

"Отмечу, что эти соревнования прочно вошли в календарь престижных международных автогонок. Они объединяют известные команды, именитых пилотов и начинающих профессионалов из разных стран, способствуют продвижению и популяризации автомобильного спорта", — подчеркнул президент.

Путин добавил, что финал ралли под кремлёвскими стенами — красочное и яркое событие. Он поблагодарил организаторов гонки и поздравил победителей заезда, а также всех участников, за плечами которых остался сложный маршрут по территории 13 регионов страны. Каждый гонщик проявил себя достойно в напряжённой, упорной и честной борьбе, подытожил президент.