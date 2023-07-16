Пушков объяснил, почему в политике США не стоит искать осмысленность

Не стоит искать стратегическую осмысленность в действиях США — на самом деле у них нет такого количества политического интеллекта. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Американцы, как правило, идут туда, где есть деньги и где их можно получить от торговли или выгодно вложить", — написал сенатор в телеграм-канале.

По словам Пушкова, именно такая позиция Штатов стала причиной участия этой страны в создании военной индустрии гитлеровской Германии, продажи станков Советскому Союзу до холодной войны и вкладывании денег в КНР после оттепели в отношениях. Во всех этих событиях стратегический интерес всегда проигрывал перед желанием получить материальную выгоду.