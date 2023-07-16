Пушков объяснил, почему в политике США не стоит искать осмысленность
Пушков призвал не искать стратегическую осмысленность в действиях США
Не стоит искать стратегическую осмысленность в действиях США — на самом деле у них нет такого количества политического интеллекта. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
"Американцы, как правило, идут туда, где есть деньги и где их можно получить от торговли или выгодно вложить", — написал сенатор в телеграм-канале.
По словам Пушкова, именно такая позиция Штатов стала причиной участия этой страны в создании военной индустрии гитлеровской Германии, продажи станков Советскому Союзу до холодной войны и вкладывании денег в КНР после оттепели в отношениях. Во всех этих событиях стратегический интерес всегда проигрывал перед желанием получить материальную выгоду.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что США попытались скрыть любопытный факт об экономике страны. По словам политика, Штаты хотят оправдать экономический упадок, поэтому скрывают, что рост показателей страны за последние 20 лет совпадает с повышением потолка госдолга.
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