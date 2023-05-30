Пушков уличил США в сокрытии "неприятной детали"

Соединённые Штаты, желая оправдать экономический упадок, утаивают, что рост показателей страны за последние 20 лет совпадает с повышением потолка госдолга США. На это указывает сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.

"Рост экономики США во многом обеспечивается за счёт гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на семь триллионов долларов. Эту неприятную деталь пропагандисты американской экономики предпочитают оставлять за кадром", — пишет сенатор.

Он иронизирует над авторами статей, вышедших в последнее время "в ряде англосаксонских СМИ", которые доказывают, что Штаты совершили огромный экономический рывок по сравнению с конкурентами. По мнению Пушкова, США давно не самая крупная экономика мира.

"С 2014–2015 годов Китай обходит США по ВВП в пересчёте на покупательную способность. <...> При этом Китай уже является главной торговой державой мира, став основным торговым партнёром для 120 стран", — отмечает он.

Кроме того, со времени чёрных бунтов 2020 года удручающе выглядит социальная картина крупнейших городов США: неблагополучие "выплеснулось на богатые улицы", всё чаще и чаще случаются массовые расстрелы. На этом фоне экономические успехи Америки ещё менее убедительны.