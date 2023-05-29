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29 мая, 01:14

Соглашение предусматривает повышение потолка госдолга США до 2025 года

Согласно документу, опубликованному на сайте спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, соглашение с Белым домом предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года.

Потолок будет достигнут 2 января 2025 года, что вновь будет угрожать дефолтом, если не будут приняты чрезвычайные меры или вновь не поднимется лимит задолженности.

Байден объявил о достижении соглашения с Маккарти по потолку госдолга

Байден объявил о достижении соглашения с Маккарти по потолку госдолга

При этом договор предусматривает сокращение расходов в годовом исчислении, сохраняя финансирование национальной обороны и медицинские пособия для ветеранов.

Договорённости представители Белого дома и Конгресса достигли на консультациях 27 мая. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти говорил, что соглашение "достойно американского народа".

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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