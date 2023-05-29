Соглашение предусматривает повышение потолка госдолга США до 2025 года

Согласно документу, опубликованному на сайте спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, соглашение с Белым домом предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года.

Потолок будет достигнут 2 января 2025 года, что вновь будет угрожать дефолтом, если не будут приняты чрезвычайные меры или вновь не поднимется лимит задолженности.