Соглашение предусматривает повышение потолка госдолга США до 2025 года
Согласно документу, опубликованному на сайте спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, соглашение с Белым домом предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года.
Потолок будет достигнут 2 января 2025 года, что вновь будет угрожать дефолтом, если не будут приняты чрезвычайные меры или вновь не поднимется лимит задолженности.
При этом договор предусматривает сокращение расходов в годовом исчислении, сохраняя финансирование национальной обороны и медицинские пособия для ветеранов.
Договорённости представители Белого дома и Конгресса достигли на консультациях 27 мая. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти говорил, что соглашение "достойно американского народа".
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