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16 июля, 00:31

В США назвали лучший исход для Киева, и он связан с НАТО

Американский политик Янг назвал роспуск НАТО лучшим исходом для Украины

Роспуск НАТО и вывод военных США из Европы стали бы лучшим исходом для Украины. Об этом заявил американский политик Джеффри Янг.

"Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, — это роспуск НАТО и вывод Соединёнными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда", — написал Янг в "Твиттере".

В США раскрыли опасные последствия возможного ввода войск НАТО на Украину

В США раскрыли опасные последствия возможного ввода войск НАТО на Украину

Ранее журналист из Великобритании Марк Блэклок заявил, что США под предлогом поддержки Украины лишь усиливают своё военное присутствие в Европе. По его словам, это грозит приближением стрелки часов Судного дня к полуночи.

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nato.int

Юлия Коновалова
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