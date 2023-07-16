В США назвали лучший исход для Киева, и он связан с НАТО

Роспуск НАТО и вывод военных США из Европы стали бы лучшим исходом для Украины. Об этом заявил американский политик Джеффри Янг.

"Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, — это роспуск НАТО и вывод Соединёнными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда", — написал Янг в "Твиттере".