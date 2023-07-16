Супруга экс-футболиста Дмитрия Тарасова госпитализирована с пищевым отравлением

Анастасия Костенко, жена экс-футболиста, а ныне президента медийного ФК "Родина медиа" Дмитрия Тарасова, попала в больницу. Об этом он сам рассказал в социальных сетях.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко оформили отношения в 2018 году и сейчас воспитывают двух дочерей и сына. Модель и футболист познакомились, когда он был в браке с Ольгой Бузовой. С первой женой, гимнасткой Оксаной Пономаренко, Тарасов расстался в 2011-м, спустя два года после того, как она родила ему дочь.