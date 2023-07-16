Наследницу Уолта Диснея Эбигейл задержали на акции экоактивистов в Нью-Йорке

Наследница Уолта Диснея Эбигейл задержана на протестной акции против частных самолётов в Нью-Йорке. Об этом пишет издание The New York Post.

"Как человек, который имел достаточно средств для использования частных самолётов, я знаю по себе, насколько трудно отказаться от подобной роскоши. Но я также знаю, что прошло время увеличивать парниковые газы ради нашего личного комфорта", — сказала Эбигейл на акции.