Наследницу Уолта Диснея Эбигейл задержали на акции экоактивистов в Нью-Йорке
Наследница Уолта Диснея Эбигейл задержана на протестной акции против частных самолётов в Нью-Йорке. Об этом пишет издание The New York Post.
Эбигейл Дисней с группой климатических активистов заблокировали небольшой аэропорт в городе, обслуживающий вылеты и прибытия частных самолётов.
"Как человек, который имел достаточно средств для использования частных самолётов, я знаю по себе, насколько трудно отказаться от подобной роскоши. Но я также знаю, что прошло время увеличивать парниковые газы ради нашего личного комфорта", — сказала Эбигейл на акции.
Ранее Лайф писал, как экоактивистки пытались приклеить себя к раме картины "Крик" в Нацмузее Норвегии. Прибывшие полицейские арестовали трёх девушек, против активисток заведено уголовное дело.