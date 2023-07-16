Беспилотники атакуют Севастополь, работают ПВО и флот

Средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы", — написал он в телеграм-канале.

Как уточнил губернатор, все службы города находятся в готовности.