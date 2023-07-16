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16 июля, 01:28

Беспилотники атакуют Севастополь, работают ПВО и флот

Развожаев: Силы ПВО и Черноморский флот отражают атаку БПЛА на Севастополь

Средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы", — написал он в телеграм-канале.

Как уточнил губернатор, все службы города находятся в готовности.

В Крыму сбили два неизвестных беспилотника

В Крыму сбили два неизвестных беспилотника

Ранее Лайф писал, что в Крыму в поле нашли обломки сбитого беспилотника. Всё произошло около села Ветрянка Раздольненского района.

Обложка ©

t.me / РаZVожаев

Артур Лапсаков
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