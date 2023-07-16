ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 03:05
7444

Развожаев: Восемь беспилотников сбиты и подавлены силами РЭБ у Севастополя

Атака беспилотников на Севастополь отбита. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале, над морем сбит один БПЛА, ещё пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы. На внешнем рейде уничтожены два надводных устройства.

"Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам", — написал глава города.

В Крыму сбили два неизвестных беспилотника
В Крыму сбили два неизвестных беспилотника

Развожаев подчеркнул, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Сейчас в Севастополе тихо и всё спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки.

Об атаке беспилотников на Севастополь Михаил Развожаев сообщил в начале пятого утра. Её отражали силы противовоздушной обороны и Черноморский флот.

BannerImage

t.me / РаZVожаев

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar