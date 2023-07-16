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Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 04:12
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Количество нейтрализованных БПЛА в ходе атаки на Севастополь выросло до девяти

Губернатор Севастополя Развожаев: В районе мыса Манганари сбит ещё один БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ещё одном сбитом беспилотнике в районе мыса Манганари в ходе утренней атаки. Таким образом, количество сбитых аппаратов выросло до девяти.

"Итого этой ночью сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде", — написал глава города в телеграм-канале.

Развожаев: Восемь беспилотников сбиты и подавлены силами РЭБ у Севастополя
Развожаев: Восемь беспилотников сбиты и подавлены силами РЭБ у Севастополя

Сейчас в городе всё спокойно, уточнил Развожаев.

Напомним, об атаке беспилотников на Севастополь стало известно в начале пятого утра 16 июля. Её отражали силы противовоздушной обороны и Черноморский флот.

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VK / Правительство Севастополя

Артур Лапсаков
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