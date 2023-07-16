Количество нейтрализованных БПЛА в ходе атаки на Севастополь выросло до девяти
Губернатор Севастополя Развожаев: В районе мыса Манганари сбит ещё один БПЛА
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ещё одном сбитом беспилотнике в районе мыса Манганари в ходе утренней атаки. Таким образом, количество сбитых аппаратов выросло до девяти.
"Итого этой ночью сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде", — написал глава города в телеграм-канале.
Сейчас в городе всё спокойно, уточнил Развожаев.
Напомним, об атаке беспилотников на Севастополь стало известно в начале пятого утра 16 июля. Её отражали силы противовоздушной обороны и Черноморский флот.