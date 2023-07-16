Британия впервые после Brexit вступила в крупное торговое сообщество

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс сообщил о присоединении Великобритании к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (ВПСТТП). По его словам, это расширит экономическое возможности для его дальнейшего развития.

"Присоединение Соединённого Королевства к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве — это отличная новость для региона", — заявил Хипкинс.

О достижении соответствующей договорённости ранее объявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, переговоры заняли почти два года. Позже слова политика подтвердили в Японии, которая председательствует в объединении. Как уточняет Sky News, это крупнейшая для Британии торговая сделка со времён Brexit (выхода из Евросоюза).