Британия впервые после Brexit вступила в крупное торговое сообщество
Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнёрству
Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс сообщил о присоединении Великобритании к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (ВПСТТП). По его словам, это расширит экономическое возможности для его дальнейшего развития.
"Присоединение Соединённого Королевства к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве — это отличная новость для региона", — заявил Хипкинс.
О достижении соответствующей договорённости ранее объявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, переговоры заняли почти два года. Позже слова политика подтвердили в Японии, которая председательствует в объединении. Как уточняет Sky News, это крупнейшая для Британии торговая сделка со времён Brexit (выхода из Евросоюза).
Ранее заявку на вступление во ВПСТПП подала Украина. По словам министра по восстановлению экономики Японии Сигэюки Гото, Токио оценит, насколько государство соответствует "высокому уровню соглашения". Отмечалось, что заявка может быть рассмотрена на саммите организации, который проходит сегодня в Новой Зеландии.
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