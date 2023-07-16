В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам в Стамбуле
МВД Турции: Запрет на выдачу ВНЖ действует в 10 районах Стамбула
Департамент по вопросам миграции МВД Турции уточнил информацию о запрете выдавать иностранцам вид на жительство (ВНЖ) в Стамбуле. Как отметили в ведомстве, речь идёт о десяти муниципалитетах города. Причём данный список был утверждён ещё в октябре 2022 года и с тех пор не менялся.
"Сообщения о закрытии в Стамбуле 39 районов для выдачи ВНЖ иностранцам не соответствуют действительности. Районов, где закрыты обращения для их получения, десять", — сообщили в департаменте.
Напомним, накануне издание Milliyet заявило, что власти Турции приостановили предоставление видов на жительство иностранным гражданам, в том числе россиянам, во всех районах Стамбула в связи с растущей миграцией. Утверждалось, что ВНЖ будут выдавать только при особых обстоятельствах.
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