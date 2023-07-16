Регион

Уведомления отключены

16 июля, 05:21

В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам в Стамбуле

МВД Турции: Запрет на выдачу ВНЖ действует в 10 районах Стамбула

Департамент по вопросам миграции МВД Турции уточнил информацию о запрете выдавать иностранцам вид на жительство (ВНЖ) в Стамбуле. Как отметили в ведомстве, речь идёт о десяти муниципалитетах города. Причём данный список был утверждён ещё в октябре 2022 года и с тех пор не менялся.

"Сообщения о закрытии в Стамбуле 39 районов для выдачи ВНЖ иностранцам не соответствуют действительности. Районов, где закрыты обращения для их получения, десять", — сообщили в департаменте.

"Затронет семь провинций": Жителей Турции предупредили о возможном мощном землетрясении

"Затронет семь провинций": Жителей Турции предупредили о возможном мощном землетрясении

Напомним, накануне издание Milliyet заявило, что власти Турции приостановили предоставление видов на жительство иностранным гражданам, в том числе россиянам, во всех районах Стамбула в связи с растущей миграцией. Утверждалось, что ВНЖ будут выдавать только при особых обстоятельствах.

Обложка ©

Unsplash / Ibrahim Uzun

Никита Никонов
  • Новости
  • Турция

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров