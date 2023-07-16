В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам в Стамбуле

Департамент по вопросам миграции МВД Турции уточнил информацию о запрете выдавать иностранцам вид на жительство (ВНЖ) в Стамбуле. Как отметили в ведомстве, речь идёт о десяти муниципалитетах города. Причём данный список был утверждён ещё в октябре 2022 года и с тех пор не менялся.

"Сообщения о закрытии в Стамбуле 39 районов для выдачи ВНЖ иностранцам не соответствуют действительности. Районов, где закрыты обращения для их получения, десять", — сообщили в департаменте.