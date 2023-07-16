В США раскрыли фатальный для Запада козырь России

Предстоящая зима может круто изменить ситуацию на Западе, вызвав серьёзную рецессию в странах. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

"Козырем в рукаве для (президента России Владимира. — Прим. Лайфа) Путина станет предстоящая зима 2024 года", — пишет он в статье для The Daily Reckoning.

Несмотря на то что предыдущая зима в Европе была необычайно мягкой, ЕС уже тогда было тяжело справиться с поставками энергоносителей, отмечает Рикардс. Однако уже в следующем году погода может быть не такой благоприятной.

"Россия может быть более безжалостной, когда дело дойдёт до фактического прекращения поставок природного газа", — указал Рикардс.

По его словам, санкции против России привели к обратному эффекту и больше вреда нанесли самой американской экономике. Поэтому эксперт не исключает, что рост цен на энергоносители и рецессия на Западе уже не за горами.