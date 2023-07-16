Россия впервые вошла в топ-3 торговых партнёров Индии

Россия впервые в истории вошла в тройку крупнейших торговых партнёров Индии. С января по май этого года товарооборот между странами достиг рекордных 27,1 миллиарда долларов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности Индии.

Уточняется, что объём торговли вырос в 3,8 раза. Это произошло на фоне увеличения (в 3,9 раза) закупок Индией товаров из России — до 26,5 млрд долларов. Таким образом, РФ занимает второе место по импорту продукции в страну. Экспорт индийских товаров в Россию также вырос — до 639 млн долларов (в 2,6 раза).

Главным торговым партнёром Индии остаётся Китай. Общий товарооборот составляет 41,1 млрд долларов (падение за год на 9,3%). На втором месте — США (30,4 млрд долларов, падение на 12,5%). Третье место ранее занимали ОАЭ, но после снижения товарооборота на 11% (до 24,2 млрд долларов) их обогнала Россия.