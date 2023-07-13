Товарооборот между Россией и Китаем за первое полугодие вырос на 40,6%

За первые шесть месяцев 2023 года торговый оборот России и КНР возрос на 40,6% и достиг 114,547 миллиарда долларов. Такие данные привели в Главном таможенном управлении Китая.

Так, Китай за первое полугодие ввёз в РФ товаров на 52,284 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — более 78%. Вместе с тем поставки товаров и услуг из России в Поднебесную выросли на 19,4%, составив 62,263 миллиарда долларов. Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 20,831 миллиарда долларов, РФ ввезла в КНР товаров на сумму 11,280 миллиарда долларов, а Китай в Россию — на 9,551 миллиарда долларов.