Товарооборот между Россией и Китаем за первое полугодие вырос на 40,6%
Таможня Китая: Товарооборот РФ и КНР за первое полугодие вырос до $114,54 млрд
За первые шесть месяцев 2023 года торговый оборот России и КНР возрос на 40,6% и достиг 114,547 миллиарда долларов. Такие данные привели в Главном таможенном управлении Китая.
Так, Китай за первое полугодие ввёз в РФ товаров на 52,284 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — более 78%. Вместе с тем поставки товаров и услуг из России в Поднебесную выросли на 19,4%, составив 62,263 миллиарда долларов. Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 20,831 миллиарда долларов, РФ ввезла в КНР товаров на сумму 11,280 миллиарда долларов, а Китай в Россию — на 9,551 миллиарда долларов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе заявил, что Москва и Пекин смогли достичь рекордного уровня товарооборота в 2022 году, несмотря на санкционное давление и пандемию ковида. Позднее российский премьер Михаил Мишустин анонсировал рост товарооборота между РФ и Китаем до $200 млрд. По его словам, такой объём может быть достигнут к концу 2023 года.
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