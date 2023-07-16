Минобороны раскрыло подробности утренней атаки украинских дронов в районе Севастополя

Министерство обороны России рассказало подробности об утренней атаке беспилотников на Севастополь и Крым. В ведомстве сообщили, что Киев пытался совершить террористическое нападение с помощью семи БПЛА и двух катеров без экипажа.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогружённого типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополя", — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО над акваторией Чёрного моря на большом удалении от береговой линии. Ещё пять дронов подавили средства радиоэлектронной борьбы. Не достигнув целей, они потерпели крушение. А в северной части Чёрного моря катера охраны водного района уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.