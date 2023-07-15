ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом
Гладков сообщил, что система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, на подлёте к городу уничтожены две воздушные цели, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле", — написал он. По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет.
А ранее жители Воронежа сообщили о взрыве в небе над городом. Наутро губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что источником громких звуков стала система ПВО, которая успешно отработала по трём украинским беспилотникам.
Vk / Минобороны России