ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, на подлёте к городу уничтожены две воздушные цели, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле", — написал он. По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет.