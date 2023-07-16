В Британии установили личность Джека-потрошителя

Праправнучка британского полицейского, сотрудница Оксфордского университета Сара Бакс Хортон заявила, что смогла установить личность Джека-потрошителя — таинственного маньяка, который в конце XIX века убил в Лондоне несколько женщин.

Хайам Хайамс. Фото © London Metropolitan Archives

В интервью Telegraph Хортон рассказала, что серийным убийцей был мужчина по имени Хайам Хайамс. По словам женщины, она смогла идентифицировать преступника, проведя анализ его медицинских записей. Хортон утверждает, что физические особенности Хайамса соответствовали описаниям маньяка. Так, у него не гнулась левая рука и была шаркающая походка.

Помимо этого, известно, что мужчина проживал в районе Уайтчепел, где происходили загадочные убийства, и хорошо владел ножом. Более того, он страдал алкоголизмом, паранойей и эпилепсией и часто бил жену. Особенно буйным Хайамс был после тяжёлых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств, объяснила Хортон. По её словам, никто ранее не исследовал эти данные, так как они были засекречены до 2015 года.

Маньяк по прозвищу Джек-потрошитель орудовал в Лондоне в районе Уайтчепел и прилегающих районах в 1888 году. По разным данным, на его счету от пяти до 11 жертв. Преступник убивал проституток, перерезая им горло и вскрывая брюшную полость. Ходило много версий о том, кто именно был маньяком, но точно установить его личность до сей поры не удалось.