Кровавый маньяк: 31 августа была убита первая жертва Джека-потрошителя В этот день свою первую жертву убил первый известный маньяк — Джек-потрошитель. У него были и другие имена — Кожаный Фартук, Убийца из Уайтчепела, но его настоящее имя все ещё не известно. 31 августа, 15:10 Фото © Getty Images / Paramount

Первая жертва

Первой жертвой маньяка стала проститутка Полли — Мэри Энн Николз. Это была уже немолодая обитательница лондонского дна — 26 августа 1888 года ей исполнилось 43 года. Проституцией зарабатывала Полли мало, зато пристрастилась к выпивке и то и дело устраивалась на работу, откуда вылетала после очередного запоя.

Вечер, когда Полли встретила смерть, был для неё обычным. Около 23:00 её заметили на Уайтчепел-роуд — она куда-то торопилась; в половине первого ночи свидетели видели, как она покинула паб на Брик-лайн в Спиталфилдсе. Во втором часу ночи подвыпившую Полли выставили из ночлежки на Троул-стрит — ей не хватило шести пенсов оплатить ночлег.

© "Джек-потрошитель" реж. Дэвид Уикс, сценарист Дерек Марлоу, Дэвид Уикс / kinopoisk.ru

Пьяная женщина заявила, что сейчас раздобудет нужную сумму, и отправилась на панель. В 02:30 её в последний раз видела живой девица по имени Нелли Холланд. Полли стояла на перекрёстке улиц Уайтчепел и Осборн. Она пожаловалась подруге, что заработала за день много денег, но все пропила в пабе. Больше её живой не видели.

В 03:40 лондонский извозчик Чарльз Кросс увидел у ворот конюшни на Бакс-роуд бездыханное тело. Вдвоём с другим извозчиком Робертом Полом он убедился, что женщина мертва, ради приличия опустил задранный подол и рассказал об увиденном констеблю. Узнав о преступлении, к телу Полли сбежалась толпа — полицейские и мясники с ближайшей скотобойни. Они затоптали все следы. Прибывший на место хирург определил, что горло жертвы было перерезано двумя ударами, живот был вскрыт продольным разрезом с рваными краями, присутствовали поперечные разрезы и раны, нанесённые в левый бок.

Убитая Мэри Энн Николз и место убийства. Фото © Wikipedia

Позже коронер установит, что убийца, прежде чем перерезать жертве горло, так крепко схватил её за лицо, что на нём справа и слева отпечатались его пальцы. Убийца, возможно, был левшой и орудовал ножом, клинок которого достигал 30 сантиметров. Полли опознали по меткам на одежде, оставшимся с работного дома, куда её помещали незадолго до смерти. На следующий день началось расследование, которое ни к чему не привело. Его хотели закрыть, но незадолго до этого случились события, которые ещё больше взбудоражили Лондон и до крайности напугали горожан.

Она не одна такая

Исследователи до сих пор спорят о количестве жертв. Всего в эту мрачную осень в Лондоне было убито 15 женщин, но одним и тем же способом на тот свет были отправлены только пять из них. 8 сентября 1888 года была убита проститутка Энни Чэпмэн по кличке Тёмная Энни. Её тело обнаружили прохожие ранним утром на задах дома № 29 по Хэнбери-стрит. Горло 49-летней Энни было перерезано, а саму её выпотрошили, словно мёртвую рыбу — её кишечник лежал у неё за плечами. Позже коронер выяснит, что убийца вырезал у женщины матку. В последний раз живой Энни видели в два часа ночи — она отправилась на поиски клиентов.

Третьей жертвой, убитой 30 сентября, оказалась 44-летняя Элизабет Страйд по кличке Долговязая Лиз. Её убили сразу после полуночи на Бернер-стрит.

Четвёртой стала 48-летняя Кэтрин Эддоус, которую убийца прикончил в ту же ночь, что и Элизабет Страйд, часом позже. Тело было найдено на углу Митр-сквер констеблем Уоткинсом, патрулировавшим этот район. Лицо жертвы было изуродовано, маньяк вырезал у неё почку. Сделал он это удивительно быстро — констебль проходил на этом месте пятнадцать минут назад, и все было тихо.

Кэтрин Эддоус и место, где она была убита. Фото © Getty Images / Hulton Archive

Пятой жертвой стала Мэри Келли — Чёрная Мэри, самая молодая и привлекательная из убитых проституток. Келли было всего 25 лет, эта была красивая, весёлая, но бедная девица, которая становилась очень шумной, когда выпьет.

Она была убита в комнате, которую снимала, и обнаружена 12 часов спустя. Убийца так искромсал её тело, что полицейских выворачивало наизнанку при его виде. Внутренности женщины были вырваны и разложены вокруг, груди отрезаны. Полицейские посчитали, что маньяк "трудился" над Келли не менее двух часов.

Убитая Мэри Келли и место убийства. Фото © Wikipedia, © Getty Images / Hulton Archive

Но это лишь те убитые, которых полиция сочла жертвой маньяка. А ведь было ещё 10 убитых женщин. Весной 1888 года, 2 апреля, была до полусмерти избита на улицах ночного Лондона проститутка Эмма Смит — она скончалась в больнице. Возраст и наружность Смит были характерные — полноватая женщина 44 лет. 7 августа была убита 39-летняя Марта Тэбрэм — убийца нанёс ей 39 колотых ран, девять из которых пришлись в горло, восемь — в грудь, тринадцать — в живот, изрезаны половые органы. Были и другие жертвы.

Подозреваемые

Полиция наблюдает за подозреваемым во время Джека-потрошителя, Лондон, 1888 год, гравюра. Англия. Фото © Getty Images / DeAgostini

Расследование, которое затеяли полицейские, взбудоражило весь Лондон, но убийца так и не был найден, а убийства прекратились сами собой. Свидетельница по делу Чепмэн рассказала, что видела жертву, разговаривающей с неким мужчиной около 40 лет, благородным, но потрёпанного вида, в шляпе, какую носят охотники на оленей, и в длинном тёмном пальто. Свидетели других убийств говорили, что видели мужчину еврейской наружности. Третьи описывали высокого, крепкого, богатого джентльмена.

Известным дело стало из-за писем, которые убийца стал присылать в полицию и журналистам. Всего известно три послания Потрошителя: письмо "Дорогой начальник...", в котором он обещал отрезать очередной "леди" уши, и действительно отрезал у очередной жертвы мочку уха. Вторым посланием стала открытка с признанием, что "Одна из жертв немного визжала", последовавшая после двойного убийства. И третьим посланием маньяка стало "Письмо из ада", к которому убийца приложил половину почки Кэтрин Эддоуз. В письме убийца признавался, что вторую половину "зажарил и съел".

© "Джек-потрошитель” реж. Дэвид Уикс сценарист Дерек Марлоу, Дэвид Уикс / kinopoisk.ru

За время расследования полицией было опрошено больше двух тысяч человек, а подозреваемых было по крайней мере девять человек, но все они смогли доказать свою невиновность либо... умерли.

Подозреваемый Монтегю Друитт был адвокатом и страдал психическими расстройствами. Он покончил с собой вскоре после пятого убийства. Так как после его кончины не было совершено ни одного убийства, это и привлекло к нему внимание полиции.

Подозревали некоего эмигранта-поляка Северина Кловски, который работал в Уайтчепеле парикмахером. Подозрения были не лишены оснований — позже выяснилось, что он отправил на тот свет трёх жён, отравив их, и вскоре сам ушёл вслед за ними — его повесили в 1903 году.

Больше всех досталось еврею Аарону Косминскому, которого долгое время считали главным подозреваемым. В поле зрения полиции он попал после попытки зарезать сестру. Он был признан душевнобольным и помещён в больницу. Это случилось очень вовремя — убийства прекратились.

Подозревали в убийствах ещё одного еврея — Джона Пайцера (Пицера), его арестовали и, возможно, повесили бы на него всех собак, — дело шло к погромам, но у Пайсера обнаружилось алиби на время двух первых убийств. Так как газеты Лондона тут же разнесли весть о Пайсере как об убийце на всю Британию, Джон сумел получить от одной из них денежную компенсацию.

Кроме того, в подозреваемые попадали дебошир и пьяница матрос Джеймс Седлер, мошенник из США Фрэнсис Тамблти и местный житель Уильям Бери, который зарезал жену — бывшую проститутку — и был повешен в 1889 году.

Новые доказательства

Хирург Джон Уильямс. Фото © Wikipedia

Исследователи XX века значительно расширили список подозреваемых, включив в него серийного отравителя Томаса Крима (повешен в 1892 году), сына принца Уэльского Альберта Виктора, который якобы мог так развлекаться с джентльменами из высшего общества (у него самого было алиби), и художника Уолтера Сикерта, который якобы был крайне увлечён лондонскими убийствами.

В XXI веке молекулярный биолог из Ливерпуля Яри Лоухелайнен сумел выкупить ни разу не стиранную шаль Кэтрин Эддоус, которая была найдена рядом с телом. Он провёл тщательное исследование ткани и якобы нашёл на ней следы спермы, ДНК которой сравнил с живущими ныне родственниками душевнобольного и выяснил, что она действительно принадлежит Аарону Косминскому.

Судмедэксперт Иэн Финли, изучив генетический материал и почерк Потрошителя, решила, что убийца — женщина, а именно некая Мэри Пирси, которая была повешена за убийство жены любовника, — девица перерезала ей горло.

Но самым правдоподобным подозреваемым в XXI веке стал лондонский хирург Джон Уильямс, который делал аборты проституткам из Уайтчепела и сошёл с ума на почве того, что у него с женой детей не было. После последнего убийства он сменил место жительства и уехал в Уэлс. Только в 2001 году его потомки узнали, что незадолго до убийства Уильямс делал аборт Мэри Келли. Косвенным доказательством стало и то, что в книге записей хирурга были вырваны все страницы за 1888 год. В архиве хирурга потомки нашли 30-сантиметровый нож и заформалиненные фрагменты женских маток.

В 2018 году кузен жены принца Гарри Меган Маркл Джефф Маджет решил поразить журналистов откровением. Маджет поведал, что и он, и Меган являются родственниками маньяка Генри Холмса, который и есть Джек-потрошитель, уехавший после лондонских убийств в США. Его жертвами стали до 350 женщин, которых он убивал в Чикаго в собственном отеле. В 1896 году его приговорили к смерти и казнили. Его почерк совпадает с почерком из посланий Потрошителя на 97,95%.

Авторы Александр Лаврентьев