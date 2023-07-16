9 раз судимый алтаец вырастил у себя на участке плантацию из тысяч кустов опийного мака

Девять раз судимый житель Алтайского края вырастил на своём приусадебном участке плантацию опийного мака. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, "благоухающий сад" под у себя под боком решил обустроить 45-летний житель села Новоалександровка. Он вырастил более двух тысяч кустов растения, однако обо всём узнала полиция. Прибывшие на место сотрудники тут же забрали цветы на экспертизу, результаты которой показали содержание наркотических веществ.

Маковый плантатор задержан. Выяснилось, что ранее он уже был судим — один раз за наркотики и восемь раз за кражу. Теперь же ему грозит новое наказание. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры", которая предполагает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.