Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски, есть угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски, объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у побережья штата Аляска в США. Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным специалистов, его эпицентр находился в 106 км к югу от города Санд-Пойнт (население около 1000 человек). Очаг залегал на глубине 9,3 км. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Объявлена угроза цунами.
Ранее жителей Турции предупредили о ещё одном мощном землетрясении. По словам сейсмолога Халюка Эйидогана, в зоне риска — Стамбул и регион Мраморного моря.
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