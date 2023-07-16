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16 июля, 07:29
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Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски, есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски, объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у побережья штата Аляска в США. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным специалистов, его эпицентр находился в 106 км к югу от города Санд-Пойнт (население около 1000 человек). Очаг залегал на глубине 9,3 км. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Объявлена угроза цунами.

В Турции мужчина броском камня снёс пострадавший при землетрясении дом

В Турции мужчина броском камня снёс пострадавший при землетрясении дом

Ранее жителей Турции предупредили о ещё одном мощном землетрясении. По словам сейсмолога Халюка Эйидогана, в зоне риска — Стамбул и регион Мраморного моря.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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