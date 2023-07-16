Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски, есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у побережья штата Аляска в США. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным специалистов, его эпицентр находился в 106 км к югу от города Санд-Пойнт (население около 1000 человек). Очаг залегал на глубине 9,3 км. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Объявлена угроза цунами.