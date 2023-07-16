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16 июля, 08:20

Ещё один украинский беспилотник подавили в Севастополе

Губернатор Развожаев: Силы РЭБ подавили ещё один беспилотник в Севастополе

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ещё один беспилотник в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Над морем на внешнем рейде ещё один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде", — написал глава Севастополя в своём телеграм-канале.

Развожаев подчеркнул, что происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове.

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Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 16 июля ВСУ попытались атаковать объекты на территории Севастополя и Крыма семью беспилотниками и двумя катерами без экипажа. Российские средства ПВО сбили два дрона, ещё пять были посажены силами РЭБ. А охрана водного района уничтожила беспилотные катера.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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