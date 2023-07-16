Ещё один украинский беспилотник подавили в Севастополе

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ещё один беспилотник в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Над морем на внешнем рейде ещё один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде", — написал глава Севастополя в своём телеграм-канале.

Развожаев подчеркнул, что происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове.