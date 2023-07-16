Бывший президент Чехии назвал истинную причину СВО и её скрытых участников

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус, руководивший страной в 2003–2013 годах, согласился с мнением американского профессора и политолога Джона Миршаймера, который заявил, что Россию спровоцировали на начало спецоперации.

"Он говорит, что с начала конфликта пропагандировал мирные переговоры, но сейчас пессимистично настроен [по поводу их проведения]. Россия, согласно ему, была спровоцирована на эту войну, так как считала происходившее на Украине фатальной угрозой для своей безопасности", — цитирует Клауса новостной портал forum24.cz.

Он отметил, что разделяет этот взгляд на происходящее, причём на Западе таких "меньшинство очень рациональных людей". По его словам, все стороны вооружённого конфликта вложили в него так много, что не могут отступить назад. Клаус при этом уточнил, что под сторонами конфликта имеет в виду не только Москву и Киев, но и Запад во главе с США.