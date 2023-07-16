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Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 09:28
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Бывший президент Чехии назвал истинную причину СВО и её скрытых участников

Экс-президент Чехии Клаус считает, что Россию спровоцировали на начало СВО

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Фото © ТАСС / imago images / Chris Emil Janßen

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Фото © ТАСС / imago images / Chris Emil Janßen

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус, руководивший страной в 2003–2013 годах, согласился с мнением американского профессора и политолога Джона Миршаймера, который заявил, что Россию спровоцировали на начало спецоперации.

"Он говорит, что с начала конфликта пропагандировал мирные переговоры, но сейчас пессимистично настроен [по поводу их проведения]. Россия, согласно ему, была спровоцирована на эту войну, так как считала происходившее на Украине фатальной угрозой для своей безопасности", цитирует Клауса новостной портал forum24.cz.

Он отметил, что разделяет этот взгляд на происходящее, причём на Западе таких "меньшинство очень рациональных людей". По его словам, все стороны вооружённого конфликта вложили в него так много, что не могут отступить назад. Клаус при этом уточнил, что под сторонами конфликта имеет в виду не только Москву и Киев, но и Запад во главе с США.

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Кстати, по мнению Джона Миршаймера, после окончания вооружённого конфликта Украина превратится в "неблагополучное государство-обрубок". Он отметил, что Незалежная станет непригодна для вступления ни в НАТО, ни в Евросоюз.

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Матвей Константинов
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