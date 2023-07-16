"Заглянуть внутрь и посмотреть": Путин раскрыл судьбу трофейной западной техники

"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет", — сказал президент в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.