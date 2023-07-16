"Заглянуть внутрь и посмотреть": Путин раскрыл судьбу трофейной западной техники
Путин: Российские специалисты будут изучать трофейную западную технику
Президент России Владимир Путин заявил, что российские специалисты будут изучать трофейную западную технику. Глава государства напомнил о таком выражении, как "обратный инжиниринг".
Президент России Владимир Путин рассказал, что российские специалисты будут изучать трофейную западную технику. Видео © Telegram / Павел Зарубин
"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет", — сказал президент в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Вместе с тем Путин подчеркнул, Россия обладает современной и эффективной техникой, например танком Т-90 "Прорыв".
"Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения. Но и противник производит современную технику", — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что специалисты ОПК начали изучать британскую ракету Storm Shadow. ВС РФ сбили её, после чего снаряд доставили в Москву из Запорожской области.
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