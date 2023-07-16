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Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 10:00
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В Крыму призвали взять город, который даст России контроль над северным Причерноморьем

Константинов назвал Одессу ключевым пунктом контроля северной части Чёрного моря

Освобождение войсками ВС РФ подконтрольной киевскому режиму Одессы станет одним из определяющих результатов спецоперации на Украине, уверен председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По оценке парламентария, в рамках проведения СВО России важно установить контроль над всем северным побережьем Чёрного моря.

"Ключевой пункт здесь — Одесса. Её освобождение для нас будет одним из определяющих результатов спецоперации", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Константинов сообщил, что сумма иска к Киеву по водной блокаде Крыма превысит один трлн рублей.

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Unsplash

Ирина Фальке
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