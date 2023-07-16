В Крыму призвали взять город, который даст России контроль над северным Причерноморьем

По оценке парламентария, в рамках проведения СВО России важно установить контроль над всем северным побережьем Чёрного моря.

"Ключевой пункт здесь — Одесса. Её освобождение для нас будет одним из определяющих результатов спецоперации", — сказал он в беседе с РИА "Новости".