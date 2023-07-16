Нарколог рассказал, через сколько приёмов мефедрон вызывает шизофренический психоз

Употребление мефедрона поначалу может выглядеть безвредным и проходить без явно заметного вреда для психики, однако так будет продолжаться недолго, 20 раз — это максимум. После этого количества употреблений у человека непременно случится психоз — душевное расстройство, которое выражается в неадекватных реакциях на окружающую действительность, предупредил психиатр-нарколог SCH.CLINIC Ивери Кизицкий.

"Все, у кого мы видели психоз у себя в клинике, употребляли не больше 20 раз. Такие пациенты попадают в клинику в психотическом состоянии, которое очень сильно похоже на шизофреническое, — галлюцинации, нарушение мышления, бред, психомоторное возбуждение, обманы восприятия. Эти "шизофренические" мефедроновые психозы тяжело купируются", — объяснил Кизицкий в беседе с "Газетой.ru".

То есть у человека может ещё не развиться наркотическая зависимость, а в психике уже возникнут нарушения, которые потребуют психиатрического лечения, подчеркнул врач. На купирование таких психозов уходит порядка 40–60 дней, даже если использовать по максимуму лекарств-антипсихотиков внутривенно. Для сравнения: на лечение белой горячки из-за алкоголя уходит всего неделя. Нарколог отметил, что существуют особо эффективные препараты-нейролептики, которые хорошо работают в купировании подобных недомоганий. Вот только 40–60 дней такого лечения станут огромным стрессом для нервной системы, который обязательно оставит шрам на психике.