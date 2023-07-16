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16 июля, 10:31

В Южной Корее рассказали, какую военную помощь Юн Сок Ёль обещал Зеленскому

Yonhap: Южная Корея поставит Киеву больше оборудования для разминирования

<p>Президент Украины Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль с жёнами Еленой Зеленской и Ким Кеон Хи. Фото © T.me / V_Zelenskiy_official</p>

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль с жёнами Еленой Зеленской и Ким Кеон Хи. Фото © T.me / V_Zelenskiy_official

Южная Корея планирует передать Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования, заявил первый заместитель южнокорейского Управления национальной безопасности Ким Тхэ Хё.

"Мы планируем расширить помощь в поставках миноискателей и оборудования для разминирования, потому что потребность Украины в них чрезвычайно велика", — приводит слова Ким Тхэ Хё агентство Yonhap.

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Напомним, что 15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль с супругой Ким Кеон Хи неожиданно приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Для южнокорейского лидера это первый визит на Украину с момента избрания в 2022 году.

Ирина Фальке
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