В Южной Корее рассказали, какую военную помощь Юн Сок Ёль обещал Зеленскому
Yonhap: Южная Корея поставит Киеву больше оборудования для разминирования
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль с жёнами Еленой Зеленской и Ким Кеон Хи. Фото © T.me / V_Zelenskiy_official
Южная Корея планирует передать Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования, заявил первый заместитель южнокорейского Управления национальной безопасности Ким Тхэ Хё.
"Мы планируем расширить помощь в поставках миноискателей и оборудования для разминирования, потому что потребность Украины в них чрезвычайно велика", — приводит слова Ким Тхэ Хё агентство Yonhap.
Напомним, что 15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль с супругой Ким Кеон Хи неожиданно приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Для южнокорейского лидера это первый визит на Украину с момента избрания в 2022 году.