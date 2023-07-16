В Южной Корее рассказали, какую военную помощь Юн Сок Ёль обещал Зеленскому

Южная Корея планирует передать Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования, заявил первый заместитель южнокорейского Управления национальной безопасности Ким Тхэ Хё.

"Мы планируем расширить помощь в поставках миноискателей и оборудования для разминирования, потому что потребность Украины в них чрезвычайно велика", — приводит слова Ким Тхэ Хё агентство Yonhap.