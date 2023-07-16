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16 июля, 10:24

Два склада боеприпасов ВСУ уничтожены в Запорожье

ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожено два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ", сказал он.

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Также в Минобороны отчитались об ударе по пункту управления 3-й штурмовой бригады ВСУ, сформированной из подразделения нацполка "Азов"*. Он находился в районе населённого пункта Дылеевка ДНР.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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