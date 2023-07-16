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Опубликовано 16 июля 2023, 10:32
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Раскрыты потери ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили до ста украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили более ста украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до ста украинских военнослужащих", — сказал он.

Также противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, в районе Новолюбовки ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

Помимо этого, добавил генерал-лейтенант, российские военнослужащие отразили три атаки противника в районе Нововодяного и Макеевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

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Ранее в Минобороны отчитались о перехвате трёх снарядов РСЗО HIMARS и двух ракет ЗРК С-200, переоборудованных для поражения наземных целей. Кроме того, уничтожено 13 украинских беспилотников.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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