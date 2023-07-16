Раскрыты потери ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили более ста украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до ста украинских военнослужащих", — сказал он.

Также противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, в районе Новолюбовки ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

Помимо этого, добавил генерал-лейтенант, российские военнослужащие отразили три атаки противника в районе Нововодяного и Макеевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества.