Цены на бензин и дизель в Турции выросли на 20%

В ночь с 15 на 16 июля власти Турции приняли решение о повышении стоимости бензина и дизельного топлива более чем на 20%. В народе таким новостям, мягко говоря, не обрадовались. Об этом рассказал телеканал Halktv, подчеркнув, что подорожания топлива можно было ожидать после того, как в начале месяца на те же 20% была поднята ставка налога на добавленную стоимость, а теперь за этими событиями должен последовать масштабный рост цен.

Информация о повышении цен на бензин и дизельное топливо была опубликована в государственном издании Resmî Gazete. Стоимость литра бензина на турецких заправочных станциях выросла с 28,05 лиры (1,07 доллара) до 34,05 лиры (1,30 доллара), а литр дизельного топлива с 26,32 лиры (1,01 доллара) до 32,32 лиры (1,23 доллара).

В целом с начала 2023 года топливо для турецких граждан выросло в цене более чем на 60%, отмечает телеканал. Рост вызван шаткой ситуацией в экономике страны и волатильностью на местных рынках.