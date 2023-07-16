Жительница Новосибирска со всей дури вмазала девочку о продуктовый прилавок

В Новосибирске ищут неизвестную женщину, которая изо всей силы толкнула девятилетнюю девочку в прилавок. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по области, всё произошло в одном из продуктовых магазинов Железнодорожного района.

Момент, когда женщина толкает девятилетнюю девочку. Видео © Telegram / "СУ СК России по Новосибирской области"

"7 июля 2023 года 9-летняя девочка находилась в одном из магазинов Железнодорожного района, где к ней подошла женщина и толкнула. В настоящее время следствие устанавливает личность женщины, которая изображена на видеозаписи", — говорится в опубликованном сообщении.

Предполагаемый возраст разыскиваемой женщины славянской внешности — 50–55 лет, рост — около 160 сантиметров.