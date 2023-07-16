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16 июля, 11:00

Жительница Новосибирска со всей дури вмазала девочку о продуктовый прилавок

В Новосибирске ищут женщину, толкнувшую девятилетнюю девочку в прилавок

<p>Женщина, которая ударила маленькую девочку в Новосибирске. Обложка © <a href="https://t.me/nsksledcom/3032" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "СУ СК России по Новосибирской области"</p>

Женщина, которая ударила маленькую девочку в Новосибирске. Обложка © Telegram / "СУ СК России по Новосибирской области"

В Новосибирске ищут неизвестную женщину, которая изо всей силы толкнула девятилетнюю девочку в прилавок. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по области, всё произошло в одном из продуктовых магазинов Железнодорожного района.

Момент, когда женщина толкает девятилетнюю девочку. Видео © Telegram / "СУ СК России по Новосибирской области"

"7 июля 2023 года 9-летняя девочка находилась в одном из магазинов Железнодорожного района, где к ней подошла женщина и толкнула. В настоящее время следствие устанавливает личность женщины, которая изображена на видеозаписи", говорится в опубликованном сообщении.

Предполагаемый возраст разыскиваемой женщины славянской внешности — 50–55 лет, рост — около 160 сантиметров.

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Матвей Константинов
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