В Омске наркоман толкнул женщину под автобус, убежал и выколол себе единственный глаз

В Омске 35-летний одноглазый наркоман толкнул женщину под колёса подъезжающей маршрутки и пытался скрыться, однако его задержали местные жители. Об этом сообщил SHOT, опубликовав видео с места происшествия.

Неадекватный мужчина после случившегося выколол себе единственный глаз. Другого он лишился ранее в колонии, когда сидел за наркотики. Теперь против омича возбуждено уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Пострадавшая стукнулась головой, но не получила серьёзных травм.