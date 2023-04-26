КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 09:42

В Омске наркоман толкнул женщину под автобус, убежал и выколол себе единственный глаз

В Омске 35-летний одноглазый наркоман толкнул женщину под маршрутку

В Омске 35-летний одноглазый наркоман толкнул женщину под колёса подъезжающей маршрутки и пытался скрыться, однако его задержали местные жители. Об этом сообщил SHOT, опубликовав видео с места происшествия.

В Омске 35-летний одноглазый наркоман толкнул женщину под маршрутку. Видео © Telegram / SHOT

Неадекватный мужчина после случившегося выколол себе единственный глаз. Другого он лишился ранее в колонии, когда сидел за наркотики. Теперь против омича возбуждено уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Пострадавшая стукнулась головой, но не получила серьёзных травм.

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Ранее Лайф писал, что в начале марта мужчина исподтишка толкнул 15-летнего парня под прибывающий поезд на станции метро "Киевская". К счастью, подростка быстро вытащили обратно на платформу, он не пострадал. На допросе злодей раскаялся, но объяснить мотивы не смог. Оказалось, что он ранее обращался в больницу за психиатрической помощью. Суд в Москве арестовал злоумышленника до 9 мая.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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