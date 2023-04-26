В Омске наркоман толкнул женщину под автобус, убежал и выколол себе единственный глаз
В Омске 35-летний одноглазый наркоман толкнул женщину под маршрутку
В Омске 35-летний одноглазый наркоман толкнул женщину под колёса подъезжающей маршрутки и пытался скрыться, однако его задержали местные жители. Об этом сообщил SHOT, опубликовав видео с места происшествия.
В Омске 35-летний одноглазый наркоман толкнул женщину под маршрутку. Видео © Telegram / SHOT
Неадекватный мужчина после случившегося выколол себе единственный глаз. Другого он лишился ранее в колонии, когда сидел за наркотики. Теперь против омича возбуждено уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Пострадавшая стукнулась головой, но не получила серьёзных травм.
Ранее Лайф писал, что в начале марта мужчина исподтишка толкнул 15-летнего парня под прибывающий поезд на станции метро "Киевская". К счастью, подростка быстро вытащили обратно на платформу, он не пострадал. На допросе злодей раскаялся, но объяснить мотивы не смог. Оказалось, что он ранее обращался в больницу за психиатрической помощью. Суд в Москве арестовал злоумышленника до 9 мая.
Telegram / SHOT