Стали известны улучшения iPhone 15

Инсайдер с ником Ice Universe раскрыл в "Твиттере" детали улучшения экрана в новом iPhone 15, выход которого планируется этой осенью.

Защитные стёкла на новые модели iPhone 15. Фото © Twitter / UniverseIce

Он опубликовал фотографии защитных стёкол, и, судя по кадрам, разработчики приготовили для поклонников "яблочных" девайсов долгожданные изменения. Так, рамки у экранов iPhone 15 Pro и Pro Max теперь будут намного меньше, а у iPhone 15 и 15 Plus появится Dynamic Island на замену "чёлке".

Рендер неанонсированного iPhone 15 Pro от дизайнера. Фото © Twitter / Hanstsaiz

Инсайдер также рассказал, что в iPhone 15 Pro и Pro Max будут зашиты чипы Apple A17 Bionic, производимые по нормам 3-нм технологического процесса TSMC. При этом обладателям обычных версий нового смартфона светит лишь прошлогодний Apple A16 Bionic.

Вместе с тем Ice Universe подтвердил корректность рендеров iPhone 15 Pro, которые создал 3D-дизайнер с ником Hanstsaiz на основании утёкших в Сеть чертежей. Кроме того, он уточнил, что все версии смартфона получат разъём USB-C, а Pro версии — новую перископическую камеру. Предварительно, презентация пройдёт в сентябре в Купертино.