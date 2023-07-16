Регион

Уведомления отключены

16 июля, 11:53

Стали известны улучшения iPhone 15

Ice Universe: iPhone 15 Pro получит чип A17 Bionic и новые рамки вокруг экрана

Инсайдер с ником Ice Universe раскрыл в "Твиттере" детали улучшения экрана в новом iPhone 15, выход которого планируется этой осенью.

Защитные стёкла на новые модели iPhone 15. Фото © Twitter / UniverseIce

Защитные стёкла на новые модели iPhone 15. Фото © Twitter / UniverseIce

Он опубликовал фотографии защитных стёкол, и, судя по кадрам, разработчики приготовили для поклонников "яблочных" девайсов долгожданные изменения. Так, рамки у экранов iPhone 15 Pro и Pro Max теперь будут намного меньше, а у iPhone 15 и 15 Plus появится Dynamic Island на замену "чёлке".

Рендер неанонсированного iPhone 15 Pro от дизайнера. Фото © Twitter / Hanstsaiz

Рендер неанонсированного iPhone 15 Pro от дизайнера. Фото © Twitter / Hanstsaiz

Инсайдер также рассказал, что в iPhone 15 Pro и Pro Max будут зашиты чипы Apple A17 Bionic, производимые по нормам 3-нм технологического процесса TSMC. При этом обладателям обычных версий нового смартфона светит лишь прошлогодний Apple A16 Bionic.

Вместе с тем Ice Universe подтвердил корректность рендеров iPhone 15 Pro, которые создал 3D-дизайнер с ником Hanstsaiz на основании утёкших в Сеть чертежей. Кроме того, он уточнил, что все версии смартфона получат разъём USB-C, а Pro версии — новую перископическую камеру. Предварительно, презентация пройдёт в сентябре в Купертино.

Сотрудникам Минцифры тоже запретят "айфоны"

Сотрудникам Минцифры тоже запретят "айфоны"

Ранее Лайф рассказывал о наиболее популярных смартфонах у россиян в этому году. Лидирующую позицию в топе самых продаваемых гаджетов за первые полгода 2023-го занял бюджетный Redmi 9A с размером памяти в 32 Гб.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
  • Новости
  • iPhone
  • Apple
  • Гаджеты
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров