В США разбили надежды Британии добиться одного из главных преимуществ Brexit

Лондону, скорее всего, не удастся заключить с США договор о свободной торговле при администрации Джо Байдена. Такое заявление сегодня сделала министр по делам бизнеса и торговли Соединённого Королевства Кеми Баденок.

"Мы считаем очень низкой [вероятность заключения соглашения]. Это зависит от администрации [США]. Разные президенты имеют разные приоритеты", — сказано в заявлении британского министра.

Баденок отметила, что договор о свободной торговле со Штатами желают подписать многие государства и Великобритания не исключение, но американцы дали понять, что их пока что это не интересует. А англичанам нужно с уважением отнестись к этому решению, добавила она.

Стоит отметить, что в 2021 году Борис Джонсон, будучи на тот момент премьер-министром Великобритании, говорил о том, что соглашение о свободной торговле со Штатами — одно из главных преимуществ выхода из состава ЕС. При президенте США Дональде Трампе этот вопрос выглядел перспективно, но Байден, придя к власти, заморозил процесс.