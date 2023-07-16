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16 июля, 11:25

В ЮАР не знают, посетит ли Путин саммит БРИКС

Генсек АНК Мбалула: ЮАР не получила подтверждений визита Путина на саммит БРИКС

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) пока не знают, посетит ли президент России Владимир Путин саммит БРИКС в августе. Об этом заявил генеральный секретарь правящей в стране партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Фикиле Мбалула.

"ЮАР ещё не получила подтверждения насчёт того, прибудет ли президент России Владимир Путин на предстоящий саммит БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге", — сказал Мбалула на брифинге по итогам заседания Национального исполнительного комитета АНК.

Путин провёл телефонные переговоры с президентом ЮАР

Путин провёл телефонные переговоры с президентом ЮАР

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определён. Так он прокомментировал заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, что встреча пройдёт в очном формате и участие в ней примут все пять лидеров. Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдёт в Йоханнесбурге в международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа.

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Никита Никонов
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