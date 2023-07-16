Газопровод повреждён в Белгородской области из-за удара ВСУ

Посёлок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ, в результате повреждена линия газоснабжения. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал посёлок Горьковский Грайворонского городского округа. Пострадавших нет", — сказано в сообщении главы Белгородской области.

Гладков уточнил, что фрагменты снарядов повредили стёкла в окнах, фасады, крыши и заборы трёх частных домовладений, а также линию газоснабжения. Сотрудники аварийных и оперативных служб уже прибыли к месту происшествия и устраняют повреждения.