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Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 11:48
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Газопровод повреждён в Белгородской области из-за удара ВСУ

Гладков: Линия газоснабжения повреждена из-за удара ВСУ по посёлку Горьковский

Посёлок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ, в результате повреждена линия газоснабжения. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал посёлок Горьковский Грайворонского городского округа. Пострадавших нет", сказано в сообщении главы Белгородской области.

Гладков уточнил, что фрагменты снарядов повредили стёкла в окнах, фасады, крыши и заборы трёх частных домовладений, а также линию газоснабжения. Сотрудники аварийных и оперативных служб уже прибыли к месту происшествия и устраняют повреждения.

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Ранее сегодня Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Центральный рынок в Шебекине Белгородской области. Погибла женщина, получив несовместимые с жизнью ранения.

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Anadolu Agency via Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Юрий Лысенко
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