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16 июля, 12:29

Российских пловцов не допустят к соревнованиям во время чемпионата мира

Международная федерация плавания отложила рассмотрение допуска россиян

Международная федерация плавания (World Aquatics) отложила рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

"У бюро World Aquatics нет оснований полагать, что вопрос будущего выступления спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях World Aquatics будет изучаться во время чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке", — отмечается в тексте.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Японии с 14 по 30 июля. Ранее World Aquatics заявляла, что бюро федерации обсудит предложения специальной рабочей группы по возвращению атлетов из России и Белоруссии именно во время турнира.

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Напомним, ещё весной в World Aquatics обещали рассмотреть вопрос о допуске россиян до турниров и подготовить отчёт к июлю. Уточнялось, что специально для этого создаётся рабочая группа экспертов.

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Николь Вербер
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