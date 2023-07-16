Российских пловцов не допустят к соревнованиям во время чемпионата мира

Международная федерация плавания (World Aquatics) отложила рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

"У бюро World Aquatics нет оснований полагать, что вопрос будущего выступления спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях World Aquatics будет изучаться во время чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке", — отмечается в тексте.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Японии с 14 по 30 июля. Ранее World Aquatics заявляла, что бюро федерации обсудит предложения специальной рабочей группы по возвращению атлетов из России и Белоруссии именно во время турнира.