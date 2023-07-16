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16 июля, 13:03

Косовары вооружились турецкими ударными дронами Bayraktar

Премьер Косова Курти: Приштина закупила у Турции БПЛА Bayraktar TB2

Приштина закупила у Анкары ударные беспилотники Bayraktar TB2. О пополнении арсенала армии турецкими дронами в соцсетях сообщил премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти.

"За два года правления мы увеличили численность армии более чем на 80%, а бюджет армии — более чем на 100%", — добавил политик.

Вучич уверен, что косовский премьер хочет стать новым Зеленским

Вучич уверен, что косовский премьер хочет стать новым Зеленским

Напомним, 6 июля президент Сербии Вучич заявил о намерении Белграда созвать срочное заседание СБ ООН из-за угрозы сербам в Косове. Глава государства отметил, что сербский народ прижат к стене и ситуация требует срочного вмешательства генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Getty Images / Aziz Karimov

Юрий Лысенко
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