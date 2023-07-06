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6 июля, 12:10

Вучич: Белград запросит срочное заседание СБ ООН из-за угрозы сербам в Косове

Власти Сербии запросят проведение срочного заседания Совбеза ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косове и Метохии. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич во время обращения к нации.

Глава государства отметил, что сербский народ прижат к стене и поэтому он будет просить о срочном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "в любой точке планеты Земля, чтобы провести последние переговоры и обозначить ситуацию, сказать, что мы можем сделать и что мы больше не можем сделать".

"Сразу после этого разговора Сербия впервые запросит срочное заседание Совета Безопасности ООН, имея в виду, что жизнь сербов и их безопасность находятся под угрозой, и на этом заседании мы будем просить срочных мер", — отметил Вучич.

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По словам сербского лидера, Белград будет просить, чтобы Совбез ООН потребовал от Международных сил безопасности в Косове под эгидой НАТО (KFOR) немедленного прекращения деятельности приштинских структур, которые занимаются преследованием сербов, и демилитаризации всех вооружённых формирований косовских албанцев.

Напомним, в июне албанец в Косове протаранил на своём автомобиле толпу сербов, вышедших на протест. За несколько дней до этого косовская полиция жестоко избила двоих сербских подростков. С 15 июня власти Косова ограничили возможность въезда для машин с сербскими номерами.

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Getty Image / Wolfgang Kumm

Иван Косицын
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